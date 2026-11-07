Intendentes de la Región Sur reclaman una intervención urgente en la Ruta Nacional 23

Los jefes comunales de nueve localidades de Río Negro expresaron su preocupación por el deterioro de la calzada y solicitaron al Gobierno Nacional y a Vialidad Nacional trabajos de mantenimiento, bacheo y repavimentación. También respaldaron el reclamo del gobernador Alberto Weretilneck para construir el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeo e incluir la obra en el Presupuesto Nacional 2027.

Los intendentes de la Región Sur de Río Negro emitieron una declaración pública en la que reclamaron una intervención urgente en la Ruta Nacional 23, ante el progresivo deterioro de la calzada y los riesgos que representa para quienes transitan diariamente por esta vía de comunicación.

En el documento, solicitaron a las autoridades del Gobierno Nacional y de Vialidad Nacional la asignación de recursos y la ejecución prioritaria de tareas de mantenimiento, bacheo, repavimentación y finalización de las obras pendientes en toda la traza, que conecta la cordillera con el mar a través de la Región Sur.

Los jefes comunales advirtieron que el estado de la ruta representa un serio riesgo para la seguridad vial. Señalaron la presencia de pozos y baches en distintos sectores, además de desvíos y tramos de ripio correspondientes a una obra que aún no fue finalizada.

La declaración remarca que por la RN23 circulan diariamente trabajadores, estudiantes, productores, equipos de salud y familias de las distintas localidades, además de visitantes de otros puntos del país. En ese sentido, sostuvieron que no se puede esperar a que ocurran accidentes graves o pérdidas humanas para obtener respuestas.

«Prevenir es una responsabilidad indelegable del Estado y actuar a tiempo es una obligación», expresaron, y mencionaron como antecedente la decisión del Gobierno provincial de intervenir con recursos propios en las rutas nacionales 22 y 151.

Respaldo al reclamo por el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeo

En otro tramo del documento, los intendentes manifestaron su acompañamiento al reclamo encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck ante las autoridades nacionales para concretar la construcción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeo y garantizar su incorporación al Presupuesto Nacional 2027.

Consideraron que esta infraestructura pendiente es indispensable para resolver una demanda histórica de los habitantes de la Línea Sur y asegurar la continuidad del tránsito en condiciones adecuadas de seguridad y conectividad.

«La Ruta Nacional N.º 23 no es simplemente un camino: es el vínculo que une a nuestros pueblos, sostiene nuestras economías, impulsa el desarrollo regional y garantiza el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el trabajo», señalaron.

Finalmente, los mandatarios afirmaron que el reclamo no busca privilegios, sino respuestas concretas y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado. «Garantizar rutas seguras es cuidar la vida de nuestras familias, defender el desarrollo de nuestros pueblos y respetar el derecho de la Región Sur a estar integrada y conectada en condiciones dignas y seguras», concluye la declaración.

La declaración lleva las firmas de: