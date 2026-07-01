El Municipio impulsa nuevas ordenanzas para fortalecer el desarrollo de Jacobacci

Tierras, moratoria fiscal, empleo joven, beneficios para bomberos y el Parque Industrial forman parte de la agenda que el Ejecutivo trabaja junto al Concejo Deliberante.

Con el objetivo de seguir generando más oportunidades para los vecinos de Ingeniero Jacobacci, el intendente José Mellado mantuvo una reunión de trabajo con concejales de distintos bloques para analizar una serie de proyectos de ordenanza que buscan brindar nuevos beneficios a la comunidad.

Del encuentro participaron la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, y los concejales Celina Díaz (REDES), Mirko Antehuil y Alejandro Laurín (UxP).

Durante la reunión se avanzó en el tratamiento de diversas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo local y responder a las necesidades de distintos sectores de la población. Entre los temas analizados se destacan la venta de tierras, una nueva moratoria fiscal junto con beneficios para los contribuyentes cumplidores, la creación de cupos de formación laboral para jóvenes, el Programa de Adultos Mayores, modificaciones al Código de Faltas, beneficios destinados a los Bomberos Voluntarios y la creación de la Oficina de Bienestar Laboral.

El Parque Industrial y nuevos loteos, entre los próximos proyectos

En este marco, el jefe comunal anunció que el Ejecutivo Municipal enviará próximamente al Concejo Deliberante nuevas propuestas vinculadas al desarrollo del Parque Industrial y a la regularización y reasignación de loteos con destino recreativo y deportivo.

La agenda de trabajo refleja el compromiso conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar herramientas que favorezcan el crecimiento de Ingeniero Jacobacci, promuevan nuevas oportunidades y mejoren la calidad de vida de los vecinos.

