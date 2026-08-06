El Hospital de El Cuy llevó atención sanitaria a familias aisladas por el temporal

El equipo de salud del Hospital de El Cuy realizó un operativo en la zona rural para asistir a familias que habían quedado aisladas como consecuencia de las inclemencias del tiempo, imposibilitadas de acceder a los servicios de salud.

Gracias al acompañamiento de la Comisión de Fomento, que facilitó un vehículo para el traslado del personal sanitario, fue posible llegar hasta los pobladores y brindar atención médica a personas mayores con enfermedades crónicas, además de entregar la medicación necesaria para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Desde el Hospital destacaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso de los equipos de salud de Río Negro para garantizar el acceso a la atención sanitaria en todo el territorio provincial, incluso en los lugares más alejados y bajo condiciones climáticas adversas.

El operativo permitió asegurar la asistencia de las familias rurales y reafirmó el trabajo articulado entre el sistema de salud y las instituciones locales para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.