Las monoboyas del VMOS cruzaron Ormuz y avanzan hacia Río Negro

Las dos monoboyas del VMOS superaron el Estrecho de Ormuz y avanzan hacia Punta Colorada, donde integrarán el sistema offshore que permitirá exportar petróleo de Vaca Muerta desde las costas de Río Negro.

El cruce de uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo representa un nuevo hito para Vaca Muerta Oil Sur y confirma el avance de una obra que está transformando el perfil productivo y exportador de la provincia.

Las estructuras continúan ahora su navegación hacia Punta Colorada, donde está previsto que arriben a fines de octubre para incorporarse a la infraestructura marina del proyecto.

Dos piezas clave para exportar desde Río Negro

Cada monoboya pesa 272 toneladas y tiene 15,3 metros de diámetro. Una vez instaladas frente a la costa rionegrina, formarán parte del sistema que permitirá cargar petróleo directamente en buques VLCC (Very Large Crude Carrier) en altamar.

Su llegada permitirá seguir completando la infraestructura offshore que conectará el oleoducto proveniente de Vaca Muerta con la terminal de exportación ubicada frente a Punta Colorada.

El avance se suma a los trabajos que ya se desarrollan en el mar rionegrino, donde se ejecutan las obras necesarias para montar el ducto submarino y el sistema de amarre de las dos monoboyas.

Río Negro, en marcha hacia una nueva etapa productiva

VMOS representa uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes del país y ubica a la Región Atlántica en un lugar estratégico para la nueva matriz exportadora argentina.

La construcción del oleoducto, la terminal de almacenamiento y el sistema offshore genera nueva infraestructura, actividad logística y oportunidades vinculadas al empleo y a los servicios en territorio rionegrino.

El recorrido de las monoboyas hacia Punta Colorada vuelve a mostrar que esa transformación ya está en marcha: la infraestructura que durante años fue parte de la planificación hoy se construye, llega al territorio y prepara a Río Negro para las próximas décadas.