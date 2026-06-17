Weretilneck entregó 146 notebooks para estudiantes rurales

Estudiantes de la ESRN Rural Virtual recibieron 146 nuevas notebooks que fue adquiridas con recursos de la nueva etapa energética que atraviesa Río Negro, garantizando que esos fondos vuelvan a la comunidad y lleguen a los lugares donde más se necesita. La entrega fue encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck y alcanzó a chicas y chicos de pequeños parajes que cursan la secundaria con acompañamiento pedagógico y herramientas tecnológicas.

Se entregaron 146 notebooks y la iniciativa alcanzó a estudiantes de parajes y comisiones de fomento de distintos puntos de Río Negro, entre ellos Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Arroyo Los Berros, Cerro Policía, Comicó, El Caín, Laguna Blanca, Mencué, Río Chico, Sierra Paileman y Yaminué. La actividad permitió además compartir experiencias, fortalecer vínculos y generar espacios de intercambio entre estudiantes y docentes de distintas regiones.

“Somos una provincia grande, con ciudades, pueblos y comisiones de fomento. El desafío es llegar a todas y todos y que nadie sienta que la provincia lo olvidó. Nuestro objetivo es llegar a los lugares donde tenemos que llegar”, expresó el Gobernador.

Weretilneck subrayó la importancia de la educación pública, e instó a los jóvenes a continuar con sus estudios: “Lo importante, es que ustedes el día de mañana puedan ser personas libres, que puedan pensar y desempeñarse por ustedes mismos. La educación nos permite fundamentalmente poder construir nuestro propio destino”.

Para concretar esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro realizó una inversión que supera los $214 millones. Los fondos provinieron del bono VMOS, logrado por el Gobernador Weretilneck en acuerdo con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Se trata de una herramienta que permite destinar recursos a obras e inversiones estratégicas para el desarrollo provincial.

La ESRN Rural Virtual garantiza el acceso a la educación secundaria en zonas rurales de Río Negro, permitiendo que estudiantes de distintos parajes puedan cursar sus estudios mediante herramientas tecnológicas y acompañamiento pedagógico, sin necesidad de trasladarse a centros urbanos.

Al respecto, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, explicó que estas notebooks permitirán que “cada estudiante cuente con la herramienta fundamental que se necesita diariamente para conectarse a las clases. Vamos a continuar con este proyecto para que ningún estudiante quede atrás y todos tengan la oportunidad de seguir mejorando con más y mejores herramientas”.

Visiblemente emocionada, la coordinadora de la ESRN Rural Virtual, Viviana Huentemil, destacó la importancia de la entrega de los nuevos equipos: “Recibir estas computadoras es muy emocionante. Nuestros estudiantes no solamente egresan con la formación de cualquier ESRN, sino también con alfabetización digital. Tener equipos nuevos renueva nuestra apuesta a la educación pública y secundaria obligatoria en toda la provincia”.

Estuvieron presentes los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Comallo, Raúl Hermosilla; de Ramos Mexía, Nelson Quinteros; y de Río Colorado, Duilio Minieri; el Secretario General, Nelson Cides; la Secretaria de Educación, Silvia Arza; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, referentes de los Consejos Escolares de la provincia; y demás autoridades provinciales y locales.