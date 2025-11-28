Ñorquincó Noticia del día Regionales

Ñorquinco será sede del 2º Encuentro Provincial de Artesanas y Artesanos

Ricardo Manrique 15 horas ago

Ñorquinco fue elegido como sede del Segundo Encuentro Provincial de Artesanas y Artesanos, un reconocimiento que llega gracias al acompañamiento de Mini Mills, que continúa apostando al trabajo y al talento de la comunidad local.

El intendente Miguel Cuminao invitó a participar del evento y destacó la importancia de esta celebración para la cultura regional. “Vení a disfrutar, compartir y conocer el talento de creadoras y creadores de toda la provincia. Te esperamos el 6 y 7 de diciembre en Ñorquinco, con muestras, venta de artesanías y espacios de intercambio”, expresó.

El encuentro reunirá a artesanas y artesanos de distintos puntos de Río Negro, convirtiendo a la localidad en un espacio de encuentro, difusión y valorización del trabajo artesanal.

