Ñorquincó se consagró campeón del “Desafío de los Pueblos” de la Región Sur

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La delegación de Ñorquincó se quedó con el “Desafío de los Pueblos de la Línea Sur”, tras obtener el mayor puntaje en la competencia y consagrarse campeona del certamen.

El equipo estuvo integrado por Mariano Jaramillo, Bruno Curihuala, Lorenzo Cayunao y Daniel Bibiano, quienes se destacaron por su esfuerzo, dedicación y compromiso en cada una de sus presentaciones.

El intendente Miguel Cuminao felicitó a todas las delegaciones participantes y destacó el acompañamiento de la comunidad: “Extendemos nuestras felicitaciones a quienes alcanzaron la instancia final y a todos los participantes por su compromiso. También agradecemos a quienes acompañaron este importante evento, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en vivo”.

En ese sentido, se valoró también el trabajo de difusión realizado a través de la página de Facebook “Vientos del Sur Ñorquincó” y la cobertura de Live Sur Digital.

Resultados finales – primeras posiciones:

• Ñorquincó: 19,00 puntos
• Río Chico: 15,50 puntos
• Ingeniero Jacobacci: 12,00 puntos
• Los Menucos: 10,50 puntos
• Sierra Grande: 7,65 puntos

De esta manera, Ñorquincó se posiciona como el gran ganador de esta edición, en una competencia que promueve la integración, el deporte y el espíritu comunitario en toda la Región Sur.

Compartimos el enlace de la transmisión correspondiente al evento realizado el pasado fin de semana en nuestra localidad.

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