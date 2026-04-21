Ñorquincó se consagró campeón del “Desafío de los Pueblos” de la Región Sur

La delegación de Ñorquincó se quedó con el “Desafío de los Pueblos de la Línea Sur”, tras obtener el mayor puntaje en la competencia y consagrarse campeona del certamen.
El equipo estuvo integrado por Mariano Jaramillo, Bruno Curihuala, Lorenzo Cayunao y Daniel Bibiano, quienes se destacaron por su esfuerzo, dedicación y compromiso en cada una de sus presentaciones.
El intendente Miguel Cuminao felicitó a todas las delegaciones participantes y destacó el acompañamiento de la comunidad: “Extendemos nuestras felicitaciones a quienes alcanzaron la instancia final y a todos los participantes por su compromiso. También agradecemos a quienes acompañaron este importante evento, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en vivo”.
En ese sentido, se valoró también el trabajo de difusión realizado a través de la página de Facebook “Vientos del Sur Ñorquincó” y la cobertura de Live Sur Digital.
Resultados finales – primeras posiciones:
• Ñorquincó: 19,00 puntos
• Río Chico: 15,50 puntos
• Ingeniero Jacobacci: 12,00 puntos
• Los Menucos: 10,50 puntos
• Sierra Grande: 7,65 puntos
De esta manera, Ñorquincó se posiciona como el gran ganador de esta edición, en una competencia que promueve la integración, el deporte y el espíritu comunitario en toda la Región Sur.
Compartimos el enlace de la transmisión correspondiente al evento realizado el pasado fin de semana en nuestra localidad.