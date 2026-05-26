Finalizó el torneo regional de futsal femenino en Los Menucos

Siete equipos de la región participaron de una destacada competencia organizada por el área de Deportes municipal.

La Municipalidad de Los Menucos, a través del área de Deportes, llevó adelante el cierre del torneo regional de futsal femenino, una propuesta que reunió a siete equipos de distintas localidades de la Región Sur.

Tras una intensa jornada deportiva, el primer puesto quedó en manos de la Escuela Municipal de Comallo, que se consagró campeona del certamen.

El segundo lugar fue para El Rejunte, mientras que el tercer puesto quedó para Unión Sur. El cuarto lugar fue para Las Menuquitas.

Además, durante la premiación se reconoció de manera individual a las deportistas destacadas del torneo:

Mejor jugadora: Fernanda Ranileo

Fernanda Ranileo Mejor arquera: Rocío Fernández

La intendenta Mabel Yauhar felicitó a todas las participantes y agradeció el acompañamiento y colaboración de quienes hicieron posible el desarrollo del torneo.

“Felicitaciones a todas. Muchas gracias Mariano, Juan, Matías y Danilo por su acompañamiento y colaboración”, expresó la jefa comunal.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar promoviendo espacios deportivos y de integración para fortalecer el deporte femenino en la región.