Jacobacci fue escenario de una nueva edición de la Copa Amistad, que durante tres jornadas reunió a más de 250 chicos y chicas en el Estadio Municipal, en un encuentro dedicado al fútbol infantil.

La competencia contó con la participación de delegaciones de Jacobacci, Pilcaniyeu, Viedma, San Carlos de Bariloche y Comallo, que formaron parte de las distintas categorías y compartieron partidos y experiencias deportivas.

Luego de tres días de actividad, el torneo llegó a su fin con una importante participación de jugadores, profesores y familias, en un espacio que promovió el encuentro y el compañerismo entre las localidades participantes.

Desde la organización agradecieron a cada delegación, a los profesores, las familias y a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta nueva edición.

La Copa Amistad volvió a poner en valor la importancia del deporte infantil como espacio de integración, aprendizaje y recreación para niños y niñas de la región.