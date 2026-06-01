Ñorquincó invita a recorrer la exposición y venta de productos artesanales

El espacio reúne el trabajo de artesanas de distintas comunidades de la región y promueve el desarrollo de la producción local.

La Municipalidad de Ñorquincó, junto al Grupo de Artesanas Matices, invita a vecinos, vecinas y visitantes a conocer la Exposición y Venta de Productos Artesanales que funciona en el Centro Lihue, un espacio destinado a visibilizar y fortalecer el trabajo de las artesanas locales.

La propuesta tiene como objetivo poner en valor la creatividad, los saberes tradicionales y la identidad cultural de la comunidad, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo económico local a través de la producción artesanal.

En el Centro Lihue se pueden encontrar una amplia variedad de productos elaborados por artesanas de Ñorquincó, Estación Ñorquincó, Arroyo Las Minas, Fitamiche y Costa Ñorquincó, reflejando la riqueza cultural y el talento de las distintas comunidades de la región.

Además de constituirse como un espacio de comercialización, la iniciativa busca fomentar el encuentro, el intercambio de experiencias y la transmisión de conocimientos entre las propias artesanas.

Horarios de atención

📍 Centro Lihue

🕗 Lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar acompañando este tipo de propuestas que fortalecen la producción local, generan oportunidades para las familias emprendedoras y contribuyen a preservar el patrimonio cultural de la comunidad.