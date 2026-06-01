Valcheta: estudiantes fortalecen su formación minera con actividades de geología

En el marco de la Formación Profesional en Asistente de Perforación Minera, estudiantes realizaron actividades de reconocimiento de minerales y rocas, acompañados por referentes locales y especialistas en geología.

La Formación Profesional en Asistente de Perforación Minera continúa sumando experiencias prácticas para sus estudiantes. A través de la unidad curricular Geología, se desarrollaron actividades de reconocimiento de minerales y sus propiedades físicas.

La primera instancia fue un taller de observación y reconocimiento de rocas y minerales, acompañado por María Eva Benavídez, estudiante avanzada de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras, quien compartió parte de su muestrario personal.

La segunda instancia consistió en una visita guiada al área de Geología del Museo Provincial María Inés Kopp, en Valcheta, coordinada por Silvina Caniupan. Allí se trabajó con rocas y minerales propios del departamento Valcheta y zonas aledañas, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y el patrimonio geológico local.

Estas actividades refuerzan el compromiso de Río Negro en general y de Valcheta en particular con una formación minera integral, que combina teoría, práctica y territorio, preparando a los futuros profesionales para los desafíos de la industria con identidad rionegrina.

Recordemos que tanto la Tecnicatura en Operaciones Mineras y la Formación de Asistente de Perforación Minera se dictan en el Instituto Técnico Superior N° 8 de Valcheta.