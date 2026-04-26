Ñorquincó inició una histórica obra de alcantarillado

La Municipalidad de Ñorquincó informó a la comunidad el inicio de la obra de alcantarillado en la localidad, marcando un importante avance en materia de infraestructura.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y vecinas circular con precaución en los sectores donde se encuentran trabajando las maquinarias y el personal afectado a la obra.

Asimismo, se adelantó que posteriormente se dará continuidad al proyecto con la ejecución de cordón cuneta, consolidando mejoras en el sistema de escurrimiento y en las condiciones urbanas.

El intendente Miguel Cuminao destacó la relevancia de este avance: “Se trata de un momento histórico para nuestra localidad, que marca un gran avance en el desarrollo y la calidad de vida de toda la comunidad”.