Cuminao:“La Ruta Nacional 1s40 está totalmente abandonada”

El intendente de Ñorquincó, Miguel Cuminao, volvió a manifestar su preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional 1S40, que une El Maitén con la intersección de la Ruta Provincial N° 6.

Según detalló el jefe comunal, el tramo presenta un avanzado estado de deterioro, con pozos y “serruchos” en aproximadamente el 90% de su trazado, lo que la vuelve prácticamente intransitable y genera constantes daños en los vehículos.

La situación afecta a móviles policiales, ambulancias, transportistas, docentes y vecinos en general, quienes han sufrido roturas al transitar por el sector, incrementando además los riesgos en materia de seguridad vial.

Ante este panorama, Cuminao solicitó a Vialidad Nacional que se arbitren con urgencia las medidas necesarias para mejorar las condiciones de la ruta y garantizar la transitabilidad.

Desde el organismo nacional indicaron que la falta de mantenimiento responde a inconvenientes vinculados al abastecimiento de combustible para las maquinarias, y señalaron que las bajas temperaturas obligaron a priorizar el riego preventivo en los tramos más transitados de la Ruta Nacional 40. Asimismo, informaron que, una vez regularizada la situación, se avanzará con el repaso de la 1S40 tanto en su tramo norte como sur.

No obstante, el intendente fue contundente: “La verdad que la ruta está totalmente abandonada. Durante el año la mantiene Vialidad Nacional y tenemos buena comunicación, pero desde marzo que dejaron de pasar la máquina y pedimos que la ruta este en buen estado para la transitabilidad ”, concluyó.