EdERSA refuerza equipos ante alerta por fuertes vientos en la región

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La empresa EdERSA informó que reforzará sus equipos operativos ante el pronóstico de fuertes vientos para este domingo 26 de abril, que afectarán tanto a la zona Atlántica rionegrina como a la Región Sur.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, rigen alertas amarilla y naranja, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

En localidades como General Conesa, Valcheta, San Antonio Oeste, Sierra Grande y Viedma se esperan ráfagas superiores a los 98 km/h.

En tanto, en la Región Sur, se prevén vientos por encima de los 90 km/h en todo el corredor que abarca desde Sierra Colorada hasta Comallo.

Frente a este panorama, la empresa dispuso el alistamiento de todo su personal, tanto propio como contratado, con el objetivo de responder ante eventuales contingencias en el servicio eléctrico.

Desde EdERSA recordaron a los usuarios que, ante cortes de suministro o situaciones de peligro en la vía pública, deben comunicarse con el Sistema de Reclamos Automáticos (SARA) al 0810-222-9500, por WhatsApp al 299-4723434 o a través del asistente virtual disponible en su sitio web.

Asimismo, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas para evitar riesgos y garantizar la seguridad.

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