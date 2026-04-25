EdERSA refuerza equipos ante alerta por fuertes vientos en la región

La empresa EdERSA informó que reforzará sus equipos operativos ante el pronóstico de fuertes vientos para este domingo 26 de abril, que afectarán tanto a la zona Atlántica rionegrina como a la Región Sur.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, rigen alertas amarilla y naranja, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

En localidades como General Conesa, Valcheta, San Antonio Oeste, Sierra Grande y Viedma se esperan ráfagas superiores a los 98 km/h.

En tanto, en la Región Sur, se prevén vientos por encima de los 90 km/h en todo el corredor que abarca desde Sierra Colorada hasta Comallo.

Frente a este panorama, la empresa dispuso el alistamiento de todo su personal, tanto propio como contratado, con el objetivo de responder ante eventuales contingencias en el servicio eléctrico.

Desde EdERSA recordaron a los usuarios que, ante cortes de suministro o situaciones de peligro en la vía pública, deben comunicarse con el Sistema de Reclamos Automáticos (SARA) al 0810-222-9500, por WhatsApp al 299-4723434 o a través del asistente virtual disponible en su sitio web.

Asimismo, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas para evitar riesgos y garantizar la seguridad.