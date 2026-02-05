Ñorquinco: el hospital fortalece la atención con conectividad integral

El Hospital de Ñorquinco concretó un avance clave para su funcionamiento y para la atención de la comunidad: ya cuenta con conectividad interna y acceso a internet en todo el edificio, lo que permitirá optimizar los procesos de atención, mejorar la gestión y fortalecer el trabajo cotidiano del personal de salud.

La mejora incluyó el cableado completo del sector nuevo del hospital, que abarca consultorios, guardia, rayos, laboratorio y enfermería, además de la conexión de áreas estratégicas del ala antigua, como administración y sala de reuniones. De esta manera, el establecimiento dispone de una red estable y continua en todos sus espacios.

Los trabajos se realizaron con la colaboración de personal informático del Hospital de Bariloche, a través del técnico Luca Pattin, y contaron además con la presencia del Subsecretario de Tecnologías de la Información, Gustavo Franchelo, en el marco del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de salud provincial.

Esta conectividad permitirá avanzar en la próxima implementación del sistema HSI (Historia de Salud Integrada), una herramienta que centraliza la información clínica de los pacientes y mejora la calidad, seguridad y continuidad de la atención sanitaria.

El avance en materia de conectividad se suma a las inversiones realizadas en infraestructura en el hospital, en el marco del proceso de ampliación que incorporó nuevos espacios, servicios y equipamiento, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud local.

Con estas acciones, el Hospital de Ñorquinco continúa avanzando hacia la digitalización de sus servicios, mejorando las condiciones de trabajo del equipo de salud y garantizando una atención más eficiente para la comunidad y los parajes cercanos.