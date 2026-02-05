Los Menucos:Inició el debate por hechos de abuso sexual

Esta mañana frente a un Tribunal Colegiado comenzó el debate por hechos que habría cometido un hombre contra su ex pareja en la localidad de Los Menucos. Es así que durante la jornada se escucharon los testimonios reunidos por la fiscalía, y mañana será el turno de los propuestos por la defensa.

Según la acusación, se trata de cuatro hechos de “abuso sexual con acceso carnal y amenazas, en concurso real”, según los Artículos 45, 55, 119 3er. párrafo y 149 bis, 2do. párrafo del Código Penal.

“El hombre habría agredido sexualmente a la señora y la habría amenazado en los domicilios que vivieron durante su matrimonio. Fue precisa la intervención de los profesionales de salud del Hospital de Los Menucos, como del Juzgado de Paz y de SENAF para que la señora pudiera concretar la denuncia que dio inicio a este legajo fiscal”, expresó el fiscal del caso.

Durante la mañana de hoy se escuchó en primera instancia a la víctima que brindó detalles de lo acontecido, luego a la asistente social y también a la psicóloga de salud pública de la localidad.

Más tarde la fiscalía convocó a la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) del Poder Judicial, a personal de SENAF de Los Menucos, al titular de la oficina de Servicio Social, y finalmente prestó su declaración la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público con sede en General Roca.

El juicio se lleva frente a un Tribunal Colegiado ya que la pena que el Ministerio Público Fiscal podría solicitar supera los tres años de prisión. Muchos de los testigos se conectaron de manera remota desde el Juzgado de Paz de Los Menucos.

El debate continuará mañana con la declaración de las personas propuestas por la defensa particular del imputado.