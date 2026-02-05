Enero récord: más de 489.000 turistas eligieron Río Negro

Durante el primer mes del año los destinos rionegrinos fueron ampliamente elegidos por los turistas, quienes generaron un impacto económico de $154.848.358.160 en la economía provincial, un 20% más que el mismo periodo del año anterior, lo que reafirma a la industria del turismo como una de las más pujantes de la provincia.

Según datos recabados por el Observatorio Turístico de Río Negro, en enero más de 489.000 visitantes llegaron a los destinos de la provincia, de los cuales 189.684 eligieron Bariloche, convirtiéndolo en la localidad más elegida con un 80% de alojamientos registrados ocupados, mientras que en la región El Bolsón alcanzó un 70% de ocupación en las casas y departamentos de alquiler temporario.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro, Diego Piquín, destacó que “estos números confirman el impacto positivo del trabajo articulado con los municipios y el sector privado. Río Negro se consolida como un destino diverso, competitivo y elegido por visitantes de todo el país, generando empleo y un fuerte derrame económico en cada región”.

Sobre la Costa Atlántica, Las Grutas tuvo un gran movimiento turístico en sus playas durante el primer mes del año, alcanzando un 74% de reservas concretadas, mientras que Playas Doradas hizo lo propio con un 70%. El Cóndor y Viedma, que protagonizó una exitosa edición de la Fiesta Nacional del Río, marcaron el 79%. En la zona de los Valles, General Roca registró un 75% de hospedajes ocupados y Río Colorado 67%.

Desde el Directorio de ATUR, Martin Lago señaló que “la articulación entre el Estado y el sector privado está siendo uno de los principales factores de éxito. Esta sinergia permite optimizar recursos, coordinar acciones y construir mensajes más efectivos, logrando que la promoción tenga impacto real en cada una de las regiones turísticas de la provincia.”

Agustín Rodríguez, también de ATUR destacó que “el trabajo que viene impulsando por la agencia muestra una clara evolución en la forma de planificar y ejecutar la promoción turística. Los resultados de este inicio de temporada reflejan una gestión más integrada, con objetivos definidos y una mirada estratégica que fortalece el posicionamiento de Río Negro como destino.”

De esta manera, Río Negro comenzó el año con un intenso movimiento turístico que genera grandes expectativas de cara al resto del verano y los próximos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa en los que la oferta turística provincial promete posicionarse una vez más entre las más elegidas.