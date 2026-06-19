Ñorquinco avanza en proyectos vinculados a la salud y la preservación de su historia

El intendente de Ñorquinco, Miguel Cuminao, mantuvo una reunión con autoridades de la Sede Andina con el objetivo de avanzar en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la atención sanitaria en la localidad y al desarrollo de un proyecto audiovisual destinado a rescatar y difundir la memoria histórica de la comunidad.

Durante el encuentro se analizaron posibles acuerdos que permitan a estudiantes avanzados de la carrera de Medicina realizar prácticas formativas en Ñorquinco, contribuyendo tanto a su formación profesional como al fortalecimiento de los servicios de salud locales.

Asimismo, junto al equipo del Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual, se dialogó sobre la posibilidad de impulsar una producción audiovisual que recupere la historia, la identidad, el presente y las perspectivas de desarrollo futuro de la localidad, poniendo en valor el patrimonio cultural y social de la comunidad.

De la reunión participaron autoridades de la Sede Andina, referentes de la carrera de Medicina y del Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual, quienes coincidieron en la importancia de generar acciones conjuntas que beneficien a la población y promuevan el desarrollo local.

Al finalizar el encuentro, las instituciones acordaron continuar trabajando de manera articulada para avanzar en ambas iniciativas, fortaleciendo los vínculos entre el ámbito académico y la comunidad de Ñorquinco.