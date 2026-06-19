Jacobacci será sede del Primer Torneo de Invierno 2026 de Básquet

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci invita a toda la comunidad a participar y acompañar el Primer Torneo de Invierno 2026 de Básquet, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de junio en el Gimnasio Municipal.

El certamen reunirá a equipos de Jacobacci, Sierra Colorada, Maquinchao y CAID, quienes competirán en las categorías Mini, U13, U15 y U17, tanto en la rama femenina como masculina.

Durante tres jornadas, el básquet será protagonista con una intensa programación de partidos que permitirá a los jóvenes deportistas demostrar su talento, compartir experiencias y fortalecer los lazos entre las distintas localidades de la región.

El torneo culminará el domingo con la entrega de premios y reconocimientos a los equipos participantes, cerrando un fin de semana dedicado al deporte, la integración y el compañerismo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro que promueven la actividad física, el trabajo en equipo y el desarrollo de los jóvenes a través del deporte.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar y alentar a las y los deportistas que formarán parte de esta gran fiesta del básquet regional.