Ñorquincó avanza en la búsqueda de nuevas fuentes de agua para mejorar el servicio

Ya se encuentra operativa la perforadora que permitirá realizar estudios y optimizar el abastecimiento en la localidad.

La localidad de Ñorquincó dio un paso importante en la búsqueda de soluciones para mejorar el servicio de agua potable, con la instalación y puesta en funcionamiento de una perforadora destinada a localizar nuevas fuentes de abastecimiento.

Los trabajos se desarrollan de manera conjunta entre Aguas Rionegrinas, el Departamento Provincial de Aguas y el municipio local, en respuesta a una demanda histórica de vecinos y vecinas de la comunidad.

Las tareas se llevan adelante a partir de estudios hidrológicos previos, que permitirán optimizar cada una de las perforaciones y avanzar en soluciones concretas para fortalecer el servicio.

Desde el municipio destacaron la importancia de esta intervención, orientada a mejorar el abastecimiento de agua y acompañar el crecimiento de la localidad con infraestructura esencial.

Asimismo, se informó que en los próximos días se conocerán los resultados de los estudios de aforo, los cuales determinarán el caudal y rendimiento de las nuevas perforaciones realizadas.