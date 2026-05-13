Ramos Mexia: Comenzó la capacitación para la puesta en marcha del Centro de Monitoreo

El sistema contará con cámaras inteligentes de última tecnología para fortalecer la prevención y la seguridad en la localidad.

La Municipalidad de Ministro Ramos Mexía inició la capacitación del personal que tendrá a su cargo el funcionamiento del nuevo Centro de Monitoreo, una herramienta que próximamente comenzará a operar en la localidad.

Actualmente, ya se encuentran en funcionamiento todas las cámaras instaladas en distintos puntos estratégicos del ejido urbano. Se trata de modernos equipos tipo domo con tecnología de inteligencia artificial, capaces de realizar lectura de patentes, reconocimiento facial y monitoreo de largo alcance.

Desde el municipio destacaron que este sistema permitirá fortalecer significativamente las tareas de prevención, control y seguridad para la comunidad.

La puesta en marcha del Centro de Monitoreo está a cargo de la empresa ICAMM Seguridad y representa un importante avance en materia de incorporación tecnológica aplicada a la seguridad pública.

Asimismo, señalaron que esta iniciativa forma parte de una política de modernización impulsada por el municipio, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas mediante herramientas innovadoras y recursos tecnológicos.

Con este nuevo sistema, Ramos Mexía continúa apostando al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la seguridad comunitaria.