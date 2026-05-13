Municipio y Cooperativa de Agua analizaron la situación de la reserva hídrica en Jacobacci

Manifestaron preocupación por construcciones no autorizadas en un sector protegido destinado al resguardo de las napas freáticas.

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, recibió al presidente de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos, Alejandro Laurín, para analizar distintos temas vinculados a la comunidad, entre ellos la situación de la reserva hídrica local.

Durante el encuentro, las autoridades expresaron preocupación por el avance de construcciones de viviendas sin autorización municipal dentro del sector de la reserva hídrica, un espacio protegido destinado a resguardar las napas freáticas y garantizar el abastecimiento de agua para la población.

Desde el municipio recordaron que la ordenanza 040/2021 prohíbe nuevas edificaciones en esa zona, debido a que cualquier alteración o contaminación puede generar consecuencias directas sobre la calidad del agua y poner en riesgo un recurso esencial para los vecinos y vecinas de Jacobacci.

Además, durante la reunión se abordaron distintas obras de infraestructura ejecutadas en la localidad, entre ellas las nuevas redes de desagües cloacales del barrio Fonavi y de la zona sur de la ciudad, sobre calle Fray Luis Beltrán y sectores aledaños.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y la cooperativa, con el objetivo de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad jacobaccina.