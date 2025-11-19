Moreno brindó detalles sobre el accidente ocurrido en la zona de Rio Chico Abajo

El Coordinador de Educación Zona Sur 1, Juanjo Moreno, informó sobre el accidente vial ocurrido días atrás en la zona de Rio Chico Abajo, donde viajaban dos PSA (Personal servicio de Apoyo) y tres estudiantes que regresaban de la Escuela N.º 331 a sus hogares.

Moreno explicó que tomó conocimiento de la situación a través de la directora del establecimiento y de inmediato se comunicó con el intendente de Ñorquinco Miguel Cuminao, así como con el comisionado de fomento de Rio Chico Miguel Fhaile, para activar rápidamente todos los organismos de emergencia: hospital, bomberos y policía.

“La directora ya había solicitado la ambulancia y el intendente Cuminao colaboró con el traslado de bomberos y policía. El comisionado Miguel Fhaile fue el primero en llegar al lugar para asistir a las familias”, detalló.

Asistencia y derivaciones

Una de las integrantes del PSA fue trasladada inicialmente al hospital de Ñorquinco y posteriormente al hospital de El Bolsón para profundizar estudios. El comisionado acompañó a las familias durante todo el proceso y facilitó traslados para que pudieran permanecer junto a ellas.

En el vehículo viajaban cinco personas:

Dos PSA ,

, Dos estudiantes de 10 años ,

, Un estudiante de 13 años.

“Por suerte todos están bien. Los estudiantes no sufrieron lesiones y las dos trabajadoras del PSA, que habían recibido algunos golpes, ya fueron dadas de alta”, confirmó Moreno.

Acompañamiento permanente

El Coordinador afirmó que desde el primer momento mantuvo contacto telefónico con las trabajadoras, con las familias y con la directora. Además, se está brindando acompañamiento administrativo para la gestión de licencias, ART y telemedicina.

También se trabaja junto a la Comisión de Fomento en un dispositivo pedagógico de continuidad, para asegurar que los estudiantes no pierdan trayectoria pedagógica mientras se reorganiza el funcionamiento de la escuela.

“La directora ya fue acompañada por el Comisionado para acercar cuadernillos, actividades y materiales a las familias. Esta semana también me acercaré junto a una integrante del equipo técnico para reforzar la continuidad pedagógica”, señaló.

Revisión de alternativas para evitar nuevos riesgos

Moreno destacó que la escuela se encuentra en una zona de caminos vecinales angostos, y que, junto con el Ministerio de Educación, la Comisión de Fomento y el Consejo Escolar, se están evaluando alternativas que permitan garantizar la continuidad educativa sin exponer nuevamente a estudiantes y personal a situaciones de riesgo.

“No queremos que nuestros estudiantes vuelvan a transitar por una situación similar. Estamos trabajando en distintas opciones para resguardar la seguridad y asegurar el derecho a la educación”, finalizó.