Mes del Árbol: Jornada de plantación en el Jardín Independiente N° 74 de Maquinchao

En el marco del Mes del Árbol, el Área de Producción junto a los trabajadores del Vivero Municipal llevaron adelante una jornada de plantación en el predio del Jardín Independiente N° 74.

Se colocaron ciruelos de jardín y ligustrinos, en una actividad compartida con docentes y estudiantes del turno mañana, quienes participaron con gran entusiasmo y compromiso.

Además, se iniciaron tareas de limpieza en el patio, con el objetivo de avanzar próximamente en la siembra de césped, mejorando así los espacios verdes de la institución y brindando un entorno más agradable para toda la comunidad educativa.

Desde la Municipalidad agradecemos la predisposición del Jardín y la cálida atención recibida. ¡Seguimos sembrando futuro juntos!