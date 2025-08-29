Maquinchao Regionales

Mes del Árbol: Jornada de plantación en el Jardín Independiente N° 74 de Maquinchao

Ricardo Manrique 6 horas ago

En el marco del Mes del Árbol, el Área de Producción junto a los trabajadores del Vivero Municipal llevaron adelante una jornada de plantación en el predio del Jardín Independiente N° 74.

Se colocaron ciruelos de jardín y ligustrinos, en una actividad compartida con docentes y estudiantes del turno mañana, quienes participaron con gran entusiasmo y compromiso.

Además, se iniciaron tareas de limpieza en el patio, con el objetivo de avanzar próximamente en la siembra de césped, mejorando así los espacios verdes de la institución y brindando un entorno más agradable para toda la comunidad educativa.

Desde la Municipalidad agradecemos la predisposición del Jardín y la cálida atención recibida. ¡Seguimos sembrando futuro juntos!

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias