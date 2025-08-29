Banco de Forrajes para productores ganaderos de Los Menucos

La Municipalidad de Los Menucos informa que quedó habilitado el Banco de Forrajes Municipal, con pellets de alfalfa disponibles para los productores ganaderos de la localidad.

Podrán acceder a este beneficio quienes acrediten un stock ganadero de hasta 200 animales.

Este aporte es posible gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial y constituye una acción conjunta orientada a fortalecer al sector productivo local, garantizando herramientas que permitan sostener y mejorar la actividad ganadera.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, al Área de Producción Municipal, donde se brindará toda la información y requisitos necesarios.