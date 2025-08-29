Los Menucos Regionales

Banco de Forrajes para productores ganaderos de Los Menucos

Ricardo Manrique 6 horas ago

La Municipalidad de Los Menucos informa que quedó habilitado el Banco de Forrajes Municipal, con pellets de alfalfa disponibles para los productores ganaderos de la localidad.

Podrán acceder a este beneficio quienes acrediten un stock ganadero de hasta 200 animales.

Este aporte es posible gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial y constituye una acción conjunta orientada a fortalecer al sector productivo local, garantizando herramientas que permitan sostener y mejorar la actividad ganadera.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, al Área de Producción Municipal, donde se brindará toda la información y requisitos necesarios.

Next Post

Maquinchao Regionales

Mes del Árbol: Jornada de plantación en el Jardín Independiente N° 74 de Maquinchao

vie Ago 29 , 2025
En el marco del Mes del Árbol, el Área de Producción junto a los trabajadores del Vivero Municipal llevaron adelante una jornada de plantación en el predio del Jardín Independiente N° 74. Se colocaron ciruelos de jardín y ligustrinos, en una actividad compartida con docentes y estudiantes del turno mañana, […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias