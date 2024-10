Historias de oportunidades y crecimiento en la Tecnicatura en Espacios Verdes

Los relatos de alumnos del CURZAS-UNCO reflejan el potencial de una carrera que ofrece nuevas formas de entender el entorno a través de su enfoque técnico.

La Tecnicatura en Espacios Verdes que dicta el CURZAS de la Universidad Nacional del Comahue ofrece nuevas perspectivas a quienes la cursan, que encuentran en esta carrera una oportunidad para conectar con la naturaleza y con proyectos personales y familiares.

Una de las alumnas, Zhaira Mullally, terminó sus estudios en la ESFA en 2021 y llegó a la tecnicatura gracias a una sugerencia de su madre. “No pensaba seguir en agronomía, pero me interesó el enfoque de la carrera. El diseño de patios o espacios públicos me llamó mucho la atención, y quise probar”, cuenta Zaira, que descubrió en los estudios y el manejo de las plantas un campo nuevo por explorar. En su caso, la carrera le permitió recuperar proyectos propios que tenía postergados. “Ahora los saqué de nuevo, para trabajar en ellos con las herramientas que me está dando la cursada”, relata.

Los compañeros de la tecnicatura generaron un ambiente de apoyo mutuo, algo que Zhaira destaca con entusiasmo. “Nos ayudamos entre todos, y los profes hacen que todo sea llevadero”. Con cada clase, su visión se amplía. “Hay un montón de cosas que no sabía. La carrera me abrió la cabeza y me derribó mitos, como el de la ruda y sus propiedades. Aprendí sobre especies forasteras, sus propiedades y dónde plantarlas, algo que antes ni pensaba”, reflexiona.

Otro de los alumnos, Omar Despos comparte la tecnicatura con su hermano. Ambos se anotaron después de descubrir la carrera a través de las redes, motivados por sus proyectos personales de huertas y espacios verdes. “Siempre estuvimos rodeados de plantas, viviendo cerca del río en el barrio San Martín. Era algo que veníamos pensando, y la carrera vino justo”, cuenta Omar.

Para ellos, la tecnicatura no solo significa una formación académica, sino una herramienta para el futuro. “La idea es desarrollarnos laboralmente con esto. Ya tenemos proyectos con amigos y estamos viendo qué sale”, dice con entusiasmo. Al igual que Zaira, Omar siente que su manera de mirar el entorno ha cambiado por completo. “Empezás a mirar la ciudad de otra manera. Ves especies que antes pasabas de largo y ahora podés nombrarlas, sabés para qué sirven y cómo cuidarlas. Todo cambia”, comparte.

Ambos estudiantes coinciden en que la tecnicatura les ha dado recursos para desenvolverse de manera más consciente en el cuidado de los espacios verdes, un conocimiento que trasciende el aula y les permite pensar en un futuro profesional vinculado a la naturaleza y su manejo.

El período de Preinscripción de esta propuesta de formación del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) para el año 2025 iniciará el 1° de noviembre.

El enlace a la carrera es este: https://web.curza.uncoma.edu.ar/gestion-agropecuaria/carreras/16

La oferta académica completa puede verse en: https://web.curza.uncoma.edu.ar/oferta-academica