Jacobacci Noticia del día Regionales

Edersa realizara un corte geneal en la región Sur

Ricardo Manrique 12 horas ago

Los equipos operativos de la distribuidora Edersa concretarán durante la mañana del DOMINGO 31/8 impostergables trabajos de reparación sobre la línea de media tensión que abastece a la región de la LÍNEA SUR rionegrina.

La interrupción programada y general del servicio se desarrollará de 8:00 a 9:00, será para reparar instalaciones afectadas por el temporal de viento de la semana pasada, y alcanzará las siguientes localidades: Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Aguada de Guerra, Sierra Colorada, Villa Llanquín y Narihuau.

Dada la importancia de las labores para la seguridad y previsibilidad del servicio, les pedimos a nuestros usuarios tomar las medidas de seguridad necesarias.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: se realizó la apertura de sobre para la obra de la Estación de La Trochita

sáb Ago 30 , 2025
Este viernes se realizó la apertura de sobres con las ofertas para la ejecución de la obra de puesta en valor de la Estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci, un proyecto destinado a dotar a la localidad de la Región Sur con más y mejores servicios destinados a las […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias