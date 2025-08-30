Edersa realizara un corte geneal en la región Sur

Los equipos operativos de la distribuidora Edersa concretarán durante la mañana del DOMINGO 31/8 impostergables trabajos de reparación sobre la línea de media tensión que abastece a la región de la LÍNEA SUR rionegrina.

La interrupción programada y general del servicio se desarrollará de 8:00 a 9:00, será para reparar instalaciones afectadas por el temporal de viento de la semana pasada, y alcanzará las siguientes localidades: Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Aguada de Guerra, Sierra Colorada, Villa Llanquín y Narihuau.

Dada la importancia de las labores para la seguridad y previsibilidad del servicio, les pedimos a nuestros usuarios tomar las medidas de seguridad necesarias.