Mellado recibió al Director del Hospital “Rogelio Cortizo”

Ricardo Manrique 5 horas ago

El intendente José Mellado recibió en su despacho al director del Hospital “Dr. Rogelio Cortizo”, Maximiliano Mondillo.

En esta primera reunión formal se dialogó sobre el rol del nuevo director y los desafíos que implica la gestión hospitalaria. Además, se abordaron temas centrales como el funcionamiento general del hospital, la atención y acompañamiento a los adultos mayores, y la importancia de reflotar la Cooperadora del Hospital como espacio de apoyo a la institución y de participación activa de la comunidad.

El intendente Mellado ratificó el compromiso del Municipio de Jacobacci para acompañar institucionalmente al nosocomio local y fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la salud de la comunidad.

