Más obras de agua para las comisiones de fomento de Río Negro

El Gobierno de Río Negro continúa ejecutando el Plan Integral de Mejoras para las Comisiones de Fomento, una estrategia impulsada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y Aguas Rionegrinas (ARSA) para el abastecimiento de agua, en el marco de la emergencia hídrica vigente.

Como parte de este plan, el DPA realizó la apertura de la licitación para ejecutar 800 metros de perforaciones en distintas Comisiones de Fomento y parajes. En el acto se presentó una única oferta, correspondiente a Perforaciones DyH SRL, que cotizó los trabajos en $250.228.000.

Las nuevas perforaciones, coordinadas junto al Ente para el Desarrollo de la Región Sur, permitirán incrementar la captación de agua subterránea y consolidar las fuentes de abastecimiento en diferentes localidades, garantizando una mayor disponibilidad del recurso.

El plan también contempla acciones destinadas a fortalecer el acceso al agua en los hogares. En ese marco, el Gobierno Provincial adquirió 250 tanques de reserva domiciliaria con sus kits de instalación, correspondientes a una primera etapa. La distribución se realizará de acuerdo con las necesidades relevadas en territorio por los equipos técnicos del DPA y ARSA, en conjunto con las Comisiones de Fomento.

Estos equipos aumentarán la capacidad de almacenamiento de agua en las viviendas y brindarán una reserva estratégica ante eventuales interrupciones del suministro. Además, se incorporaron materiales para ejecutar mejoras en El Caín y Mencué, trabajos que se pondrán en marcha cuando las condiciones climáticas permitan su ejecución. Mientras tanto, los equipos técnicos continúan esta semana con los relevamientos en Aguada Guzmán y Cerro Policía, con el objetivo de identificar nuevas necesidades y planificar futuras intervenciones.

Con obras, equipamiento y planificación, el Gobierno de Río Negro continúa consolidando una política pública orientada a garantizar el acceso al agua, fortalecer la infraestructura hídrica y acompañar el desarrollo de las comunidades rurales de toda la provincia.