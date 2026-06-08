Río Negro forma más de 360 nuevos policías para reforzar la seguridad

La Policía de Río Negro fortalece su principal recurso: el factor humano. Actualmente, más de 360 aspirantes se forman en las escuelas de oficiales y suboficiales de Viedma, Sierra Grande, Cipolletti, Los Menucos y Bariloche con el objetivo de incorporarse a la fuerza en los próximos años. La formación de nuevos efectivos se complementa con una millonaria inversión en tecnología y la incorporación de personal para el sistema RN Emergencias 911.

Detrás de cada patrullero que recorre una ciudad, de cada operativo preventivo y de cada intervención ante una emergencia, hay hombres y mujeres que pasaron años capacitándose para asumir una tarea que exige preparación, compromiso y vocación de servicio. Por eso, la formación de nuevos policías se convirtió en una de las principales apuestas de la política de seguridad provincial.

Actualmente son 259 los aspirantes que cursan su preparación en las escuelas de Suboficiales y Agentes distribuidas en Sierra Grande, Cipolletti, Los Menucos y Bariloche. A ellos se suman otros 109 cadetes que se forman en Viedma para integrar el escalafón superior de la institución. Entre aulas, entrenamientos físicos y prácticas profesionales, todos comparten el mismo desafío: prepararse para proteger a las comunidades rionegrinas.

La capacitación es intensa y abarca desde contenidos académicos y jurídicos hasta técnicas de intervención, procedimientos operativos y entrenamiento físico. Además, muchos de los estudiantes viven dentro de los establecimientos educativos durante gran parte de su formación, una realidad que implica una importante inversión estatal destinada a garantizar alojamiento, alimentación, materiales de estudio y las condiciones necesarias para su desarrollo profesional.

Pero la incorporación de nuevos efectivos no es una medida aislada. La llegada de más policías a las calles forma parte de una estrategia integral que busca dotar a la fuerza de mejores herramientas para prevenir delitos y brindar respuestas más rápidas ante situaciones de emergencia.

En ese sentido, la Provincia ejecuta la inversión tecnológica más importante de los últimos años. Con una partida de U$S 12 millones avanza la ampliación y modernización del sistema RN Emergencias 911, una herramienta clave para la prevención y el monitoreo en tiempo real.

El proyecto contempla la instalación de más de 600 nuevas cámaras de videovigilancia, la modernización de los centros de monitoreo, la incorporación de inteligencia artificial para optimizar los controles y la colocación de 150 lectores automáticos de patentes en puntos estratégicos de la provincia. Cuando el sistema esté completamente operativo, la cobertura crecerá más de un 88%, ampliando significativamente la capacidad de vigilancia y prevención.

A la par de esa transformación tecnológica también se fortaleció el recurso humano destinado a la atención de emergencias. Desde principios de 2025 se incorporaron 105 nuevos efectivos al RN Emergencias 911 para reforzar las tareas de recepción de llamados, coordinación de recursos y gestión operativa de situaciones críticas en todo el territorio provincial.