Más familias de Valcheta cerca de acceder a sus títulos de propiedad

En un emotivo acto, este jueves 30 familias de Valcheta firmaron las escrituras de sus propiedades con el objetivo de regularizar la situación de los inmuebles cuya titularidad estaba bajo órbita estatal provincial o municipal.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, que en el marco del programa “Mi Escritura, un Derecho”, continúa promoviendo y acompañando a las y los rionegrinos de distintas localidades en la regularización de tierras fiscales.

Al respecto, la Escribana General de Gobierno, Gabriela Benito, destacó que “vivimos un momento de mucha felicidad y alegría. Es muy importante que las familias puedan contar con su escritura porque les permite posicionarse de una manera más tranquila y segura ante las situaciones que puedan plantearse”.

Por otra parte, la Intendenta de Valcheta, Yamila Direne, agregó que “es muy importante que el Estado pueda cumplir este rol y ayudar a las familias a cumplir este sueño que además les da seguridad jurídica sobre sus hogares. Seguiremos trabajando con el Gobierno Provincial para ayudarlos en este proceso”.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa llevando adelante la firma de escrituras en distintos puntos de la provincia y próximamente la actividad tendrá lugar en Cipolletti y diferentes localidades de la Línea Sur, así como también se realizará la entrega pertinente de la documentación en Jacobacci.