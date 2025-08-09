Provincia

Educación mantuvo una reunión de paritarias con el gremio UNTER

Ricardo Manrique 13 horas ago

Este viernes se realizó en la Secretaría de Trabajo de Río Negro, una nueva reunión de paritarias entre el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación y Derechos humanos, y el gremio docente UNTER.

Durante el encuentro se trabajaron diferentes temas que hacen al sistema educativo rionegrino al tiempo que las autoridades del Ministerio de Educación escucharon las distintas inquietudes planteadas por el sindicato.

Durante el encuentro, el Ministerio de Educación confirmó el 19 de septiembre del corriente año como fecha de Asamblea de Titularización de Supervisores

Por otro lado y en relación a cuestiones salariales, es importante recordar que en la última paritaria el Gobierno de Río Negro ofreció y efectivizó una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

A su vez se incorporó a la propuesta el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

En este sentido, desde el Gobierno se sigue apostando a este espacio de dialogo con el gremio UNTER para continuar trabajando y contribuyendo a la mejora de la educación en la provincia.

