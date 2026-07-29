El Caín registró -14°C y fue uno de los lugares más fríos del país

En una jornada marcada por una intensa ola de frío que afecta a gran parte del territorio argentino, el paraje El Caín, ubicado en la Región Sur de Río Negro, registró una temperatura mínima de -14°C, convirtiéndose en el punto más frío de la provincia y ubicándose entre los lugares con las temperaturas más bajas del país.

El Caín se encuentra a unos 100 kilómetros de Maquinchao, en plena meseta rionegrina. Se trata de un pequeño paraje rural del departamento 25 de Mayo, de difícil acceso y con una reducida población.

La mayoría de las familias que residen en el lugar se dedica a la actividad ganadera, conviviendo diariamente con las exigentes condiciones climáticas que caracterizan a la Región Sur, donde los inviernos suelen presentar temperaturas extremas y frecuentes nevadas.

En los últimos días, el paraje registró acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros, situación que, si bien dificulta la circulación y las tareas cotidianas, también representa un importante aporte hídrico para los campos y una expectativa favorable para la recuperación de los pastizales naturales.