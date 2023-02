Núñez: “La UNTER afectó el derecho a la educación de 220.000 familias”

El gremio rechazó en Congreso la oferta salarial presentada por el Gobierno y anunció un paro de 72 horas desde el lunes afectando el inicio de clases.

El Ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, lamentó la decisión del gremio docente de UNTER de lanzar un paro de tres días para impedir el normal inicio del ciclo lectivo, afectando el derecho a la educación de más de 220.000 familias rionegrinas.

“Hicimos una propuesta salarial que surge de los propios planteos del sindicato, con porcentajes acumulativos, previsibilidad inflacionaria y cláusulas de revisión. De ninguna forma podemos compartir la decisión adoptada por la UNTER”, resaltó el Ministro.

“HAY MÁS DE 220.000 FAMILIAS RIONEGRINAS QUE YA TENÍAN TODO DISPUESTO PARA INICIAR LAS CLASES ESTE LUNES, SEÑALÓ NÚÑEZ.

La UNTER rechazó en Congreso la oferta salarial presentada por el Gobierno en las paritarias, que proponía un incremento anual acumulado del 86,7% respetando la previsión inflacionaria para el primer semestre del año, prevista en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central.

Señaló que esta decisión “conspira contra el buen diálogo que se mantiene con el gremio, sobre todo en un contexto económico y financiero tan complejo, donde tiene que haber voluntad de diálogo”.

“Hay más de 220.000 familias rionegrinas que ya tenían todo dispuesto para iniciar las clases este lunes. El gremio está afectando el derecho a la educación de estos chicos y chicas”, sostuvo.

“Entendemos que una propuesta salarial puede resultar insuficiente, no nos metemos en la valoración que hace el sindicato. Pero no podemos estar nunca a favor de una medida que afecta los derechos de chicos y chicas. Comenzar con un plan de paro es difícil, y torna muy compleja la discusión. Ahora el escenario se reconfigura, no podemos sentarnos a dialogar con un gremio que está haciendo medidas de fuerza”, señaló el Ministro.

“Ahora este escenario se reconfigura, las medidas de fuerza por parte del gremio sólo demoran y entorpecen el diálogo”, finalizó.

El Ministro de Educación de la provincia de Rio Negro, Pablo Nuñez, habló con Ariel Zarranz y Emilia Segovia Melo en el programa «No somos lo mismo» de FM ESTACIÓN DIEZ esta mañana de viernes 24 de Febrero con motivo del paro anunciado por el gremio UnTER.