Histórico: avanza la obra de alcantarillado en el paraje Fitamiche Abajo

El municipio de Ñorquinco, dio inicio a la obra de alcantarillado en el paraje Fitamiche Abajo, dando respuesta a una demanda histórica de vecinos y vecinas, cuya concreción fue esperada durante más de 30 años.

Esta intervención permitirá mejorar significativamente las condiciones de vida en el lugar, brindando una solución concreta a una necesidad postergada durante décadas.

La obra contempla optimizar el drenaje del agua, reduciendo el riesgo de anegamientos y aportando mayor seguridad a la zona. Asimismo, favorecerá la conectividad y la circulación, especialmente en períodos de lluvia, contribuyendo a un desarrollo más ordenado y sostenible.

Desde la Municipalidad de Ñorquinco se continúa trabajando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, avanzando en obras que responden a las necesidades reales de cada sector.