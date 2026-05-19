Más de 800 estudiantes se inscribieron en Proyectar Futuro

Un éxito resultó la convocatoria de Proyectar Futuro, una propuesta gratuita del Gobierno de Río Negro cuyo objetivo es garantizar que estudiantes de distintas localidades de la provincia, puedan acceder a un proceso de orientación vocacional, acompañados de profesionales.

La coordinadora del programa, organizado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Paula Quezada, señaló que “ya pudimos seleccionar a los 15 especialistas que vamos a necesitar. Eso se hizo en función de la cantidad de estudiantes inscriptos que aplicaban al programa que son alrededor de 800 en toda la provincia”

Además comentó que los y las profesionales “fueron seleccionados en función de tener la matrícula vigente y activa, de constatar el hecho de trabajar en clínica de orientación vocacional y ocupacional, y por cercanía de la localidad”.

Proyectar Futuro está dirigido a jóvenes 4° año de Escuela para Jóvenes , de 5º año de las ESRN y 6º año de los CET tanto de instituciones públicas como privada. Su fecha de inicio será el próximo lunes 1 de junio

La iniciativa se desarrollará principalmente en modalidad virtual y grupal, con encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especialistas en orientación vocacional. A lo largo del proceso se realizarán 13 encuentros virtuales, además de una instancia final presencial organizada en cada Consejo Escolar.

“Vamos a comenzar seguramente las primeras semanas de junio por lo cual vamos a solicitar que las y los estudiantes estén atentos a la información que les va a ir llegando por correo electrónico y por celular”, indicó Quezada.

Acerca del programa, explicó que lo que se busca es acompañar las transiciones escolares: “El último año de escolaridad obligatoria genera incertidumbre, miedo, ansiedad en nuestros estudiantes y hasta este momento no teníamos algo específico de forma gratuita que pueda acompañar, por eso el Gobierno de Río Negro definió este año poder acompañar esa transición hacia estudios superiores o hacia ofertas laborales” dijo

Por otro lado resaltó que se esperaba la cantidad de inscriptos “en función de que la gran mayoría elige hacer procesos individuales pero hay que recordar que esos procesos tienen un costo y no todas las familias pueden acceder” afirmó.