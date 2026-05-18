La Patagonia en juego: Viedma encendió la 19° edición de EPADE

Hoy se realizó la ceremonia inaugural de la 19° edición de los Juegos EPADE en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias de Viedma, en un marco de fiesta, integración y emoción que reunió a cientos de jóvenes deportistas de toda la Patagonia.

El acto de apertura, organizado por la Secretaría de Deporte de Río Negro, contó con transmisión en vivo vía streaming a través de las plataformas de Canal 10 y en conjunto con el Gobierno de Río Negro, permitiendo que familias, amigos y comunidades de toda la región pudieran seguir el inicio de la competencia desde distintos puntos del país. La cobertura continuará durante toda la semana desde Viedma a través de la señal oficial: 10 Play Río Negro

La ceremonia contó con el acompañamiento del Ministro de Gobierno, Agustín Ríos; el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; y el Secretario de Deporte, Simón Miravete, junto a autoridades provinciales y municipales.

Con una propuesta de show con música, baile y animación, se promovió la integración entre las delegaciones participantes en lo que fue el inicio de las actividades.

Astutti valoró el trabajo conjunto de las provincias patagónicas para sostener este tipo de encuentros deportivos y aseguró: “Todas las provincias de la Patagonia, a través del Ente Patagónico hacemos un trabajo muy importante para que ustedes puedan venir a competir hoy acá, para que se sientan orgullosos de ponerse la camiseta y vestir los colores de su provincia”. Además afirmó: “Sepan que hay una provincia que los está mirando, sintiéndose orgullosa de ustedes. Seguramente hay muchos de sus compañeros de colegio o de sus amigos que los están mirando y hoy son ejemplo de ellos”.