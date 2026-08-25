Volcó una camioneta del SPLIF en Ruta 23

Un vehículo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) sufrió un accidente en el cruce entra la ruta y calle Cipresales. Afortunadamente los tripulantes resultaron con golpes y heridas leves.

Este martes 25 de agosto, alrededor de las 18:40 horas, el Área Vial de la Policía de Río Negro con sede en Dina Huapi fue notificada de un vuelco vehicular en el cruce de las calles Cipresales y Ruta 23, a 21 de kilómetros de San Carlos de Bariloche.

El accidente involucró a una camioneta del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) la cual, según indicaron las comunicaciones al personal policial, eran ocupadas por tres personas de sexo masculino.

Al momento de solicitar la presencia policial también se requirió la convocatoria de una ambulancia.

Desde el SPLIF confirmaron que los tripulantes del vehículo sufrieron solo heridas y golpes superficiales.