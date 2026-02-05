La Legislatura incorporará la leyenda “1976–2026: A 50 años del golpe cívico militar

El Presidente de la Legislatura y vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, firmó hoy una resolución mediante la cual se dispone que toda la documentación oficial emanada del Poder Legislativo provincial lleve la leyenda “1976–2026: A 50 años del golpe cívico militar, Nunca Más”.

La medida se inscribe en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y adhiere plenamente a los fundamentos del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial que estableció la misma disposición para el ámbito de la Administración Pública.

A través de esta resolución, la Legislatura hace propios los principios de memoria, verdad y justicia como compromisos permanentes del Estado democrático, y reafirma su rechazo absoluto a toda forma de autoritarismo y ruptura del orden constitucional.

Desde la Presidencia del cuerpo se destacó que la democracia no debe ser entendida únicamente como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida que exige una reafirmación constante de sus valores fundamentales.

En ese sentido, la incorporación de la leyenda en la documentación oficial cumple una función no solo conmemorativa, sino también pedagógica y preventiva, orientada a fortalecer la conciencia democrática y el respeto por los derechos humanos.

“La Legislatura no puede ni debe permanecer ajena a una fecha que interpela de manera profunda a la sociedad argentina. Recordar es una forma de cuidar la democracia”, señaló el titular del Parlamento Provincial al adherir al decreto que lleva la firma del gobernador Weretilneck.

La disposición será de aplicación en todas las dependencias del Poder Legislativo provincial, cualquiera sea el soporte de la documentación emitida.