Conferencia magistral: “El fútbol infanto-juvenil del futuro” en Sierra Colorada

La localidad de Sierra Colorada será sede de una conferencia magistral destinada a la Región Sur titulada “El fútbol infanto-juvenil del futuro”, un espacio de capacitación y reflexión orientado a fortalecer la formación deportiva de las nuevas generaciones.

La jornada contará con la participación de reconocidos profesionales de la provincia:

Mario Cesarin , licenciado en Actividad Física y Deportes, con más de 50 años vinculados al fútbol. Se desempeña como entrenador, director de scouting y captación, y es fundador del Mundialito Infantil de Clubes. A lo largo de su trayectoria capacitó a más de un millón de formadores en el país y en el extranjero.

La capacitación es organizada por la Secretaría de Deportes de Río Negro en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Sierra Colorada.

La invitación está dirigida a profesores de escuelas deportivas municipales y clubes, directores técnicos, ayudantes de campo, referentes de organismos estatales y público en general.

Se trata de una propuesta pensada como un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre la formación, los valores, la innovación y las oportunidades para las nuevas generaciones de futbolistas.