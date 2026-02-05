Maquinchao:Avanza la creación de un espacio para el abordaje de adicciones

La Intendente Silvana Pérez, junto al Secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, la Coordinadora de Desarrollo Humano, Yanet Chico, y Tahiana Busnadiego, recibió a la Directora Ejecutiva de APASA, Norma Mora, y a Victoria Ferrari.

Durante el encuentro se finalizaron los trabajos previos para la creación de un sector específico que funcionará dentro del Área de Desarrollo Humano, destinado al abordaje integral de las adicciones y los consumos problemáticos.

El trabajo articulado con la Provincia refleja la voluntad y el compromiso del Municipio de Maquinchao de continuar fortaleciendo políticas públicas de prevención, cuidado y acompañamiento, priorizando el bienestar de la comunidad.