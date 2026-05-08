“Maquinchao y su Historia” representará a Río Negro en la Feria Internacional del Libro 2026

El libro Maquinchao y su Historia, del autor maquinchense Carlos Chico, fue seleccionado por el Fondo Editorial Rionegrino para representar a la provincia de Río Negro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.

La obra formará parte del stand del Ente Cultural Patagonia, ubicado en el pabellón Ocre del predio La Rural, en el barrio porteño de Palermo, y será presentada el próximo 8 de mayo a las 15:00 horas.

Se trata de un hecho histórico para Maquinchao, ya que por primera vez la literatura y la identidad cultural de la localidad llegan a uno de los eventos editoriales más importantes a nivel internacional.

A través de sus crónicas históricas, la obra refleja la esencia de la vida rural y ganadera de la Línea Sur rionegrina, permitiendo que nuevos lectores conozcan la historia y las tradiciones de Maquinchao, reconocida como la Capital de la Lana.