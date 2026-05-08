Comienza la entrega del Plan Calor 2026 en zonas rurales de Jacobacci

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano encabezada por Alejandra Andrade, informó el inicio del cronograma de entrega de leña correspondiente al Plan Calor 2026 en sectores rurales.

Las entregas se realizarán con el acompañamiento de Defensa Civil y alcanzarán distintos parajes de la región.

Cronograma

Miércoles 13 de mayo

Atraico — Escuela

Jueves 14 de mayo

Chaiful Arriba — Ex Escuela

Viernes 15 de mayo

Chaiful Abajo — Casa de Pedro Aguilera

Desde el Municipio adelantaron que próximamente se darán a conocer las fechas y modalidades de entrega para los distintos barrios de Jacobacci.