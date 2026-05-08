Valcheta: Influenza aviar en Río Negro: Senasa detectó un caso en aves de traspatio

Tras la confirmación, SENASA estableció un área de prevención alrededor del foco, donde se implementan medidas de biocontención y rastrillaje sanitario para identificar posibles contactos y evitar la propagación del virus.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves de traspatio en la localidad de Valcheta. El hallazgo se produjo tras analizar muestras provenientes de un predio multiespecie donde se habían registrado mortandades y síntomas compatibles en gallinas y pavos.

Desde el organismo aclararon que, al tratarse de aves de traspatio —es decir, de producción doméstica no comercial—, la detección no afecta el estatus sanitario de Argentina como país libre de IAAP ni impacta en las exportaciones o el comercio avícola.

Tras la confirmación, SENASA estableció un área de prevención alrededor del foco, donde se implementan medidas de biocontención y rastrillaje sanitario para identificar posibles contactos y evitar la propagación del virus.

En este contexto, el organismo instó a todos los establecimientos avícolas a reforzar las medidas de bioseguridad, higiene y manejo sanitario, conforme a la normativa vigente. También emitió recomendaciones específicas para quienes poseen aves de traspatio, como mantenerlas en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres, utilizar ropa exclusiva para su cuidado, desinfectar regularmente las instalaciones y controlar el acceso a agua y alimento.

Además, recordaron la importancia de la notificación inmediata ante la presencia de síntomas sospechosos, como mortandad elevada o signos respiratorios, digestivos o neurológicos.

Para reportar casos, se puede acudir a la oficina más cercana del SENASA, comunicarse telefónicamente, enviar un mensaje de WhatsApp al (11) 5700-5704 o utilizar los canales digitales habilitados por el organismo.

El objetivo de estas medidas es contener rápidamente cualquier foco y proteger tanto la producción avícola como la sanidad animal en la región.