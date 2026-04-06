Maquinchao vivió una gran jornada cultural y recreativa en la Plaza “Las Vascas”

La localidad de Maquinchao vivió una hermosa jornada en la Plaza “Las Vascas”, donde familias y vecinos compartieron una tarde colmada de actividades y espectáculos para todas las edades.

Los más pequeños fueron protagonistas con una carrera recreativa de bicicletas, llenando el espacio de alegría, entusiasmo y diversión.

En el escenario, la música tuvo un lugar destacado con la presentación de Ariel Cayupán y Deglis, quienes brindaron su show en vivo.

Por su parte, la Fundación Juntos Argentina presentó una representación con un mensaje bíblico, que fue seguida con atención y acompañada por el aplauso del público.

También se destacó la presentación de César Catriel junto a Celeste Castillo, quienes ofrecieron un gran espectáculo de danza.

El chamamé tuvo su espacio con la actuación de Yaguareté, sumando ritmo y tradición a la jornada.

Asimismo, el grupo Firmeza Gaucha realizó una destacada presentación de danzas folklóricas, compartiendo sobre el escenario las raíces y costumbres de nuestra cultura.

El cierre estuvo a cargo de Bruno Sierra junto a La Revolución Chamamecera, coronando una noche inolvidable para todos los presentes.

Desde el municipio agradecieron a todos los vecinos y vecinas que participaron y acompañaron esta propuesta, destacando la importancia de seguir generando espacios de encuentro y disfrute para toda la comunidad.