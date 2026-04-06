Abril llega con aumento salarial y pago de indumentaria en Ramos Mexía

La Municipalidad de Ministro Ramos Mexía informó que los haberes correspondientes al mes de marzo, previstos para el 6 de abril, ya fueron acreditados en las cuentas bancarias de las y los empleados municipales.

El pago incluye un aumento salarial del 5,8 % destinado a trabajadores de planta permanente y contratados, en el marco de lo acordado en la última paritaria con los gremios ATE y UPCN.

Por otra parte, se informó que el pago de jornadas y becas correspondientes a marzo se realizará el martes 7 de abril en la oficina de la Secretaría de Hacienda, en el horario de 11 a 13 horas.

Además, junto con los haberes se abonará la segunda cuota de indumentaria, cumpliendo con los compromisos asumidos con el personal municipal.