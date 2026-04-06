Comallo celebró con éxito una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cordialidad

Este fin de semana, la localidad de Comallo se vistió de fiesta para celebrar una nueva edición de la tradicional Fiesta Provincial de la Cordialidad. Durante tres días, más de 10 mil personas disfrutaron de una amplia variedad de actividades culturales, artísticas y gastronómicas que resaltaron la identidad y las tradiciones locales.

El evento, desarrollado los días 3, 4 y 5 de abril, ofreció una nutrida agenda con espectáculos musicales en vivo, presentaciones de danzas folclóricas, ferias de productores y artesanos y destrezas criollas que convocaron a públicos de todas las edades.

El viernes se llevó a cabo la tradicional Noche de Gala, con un gimnasio colmado donde se presentaron artistas locales y regionales. Entre ellos, se destacaron Corazón Tempranero, La Savia, Banda Linda, Energía y Candu Domínguez.

En el marco de la celebración, Virginia Ponce fue elegida como Flor de Pago, acompañada por Melany Quilaleo como 1° Pimpollo y Francesca García como 2° Pimpollo.

El sábado, el campo de jineteada fue escenario de destacadas montas en la categoría basto con encimera, en una jornada que reunió a un gran marco de público. Por la noche, el festival continuó con shows musicales, entre los que sobresalieron La Repandilla y Grupo Amor a Amor.

El domingo se desarrollaron las montas especiales, con la participación de jinetes y caballos de nivel nacional, cerrando el evento con las presentaciones de Paquito Ocaño y Sele Vera, quienes brindaron un espectáculo que hizo vibrar al público presente.

El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, destacó la relevancia de esta celebración como espacio de encuentro y fortalecimiento cultural: “Cada año, la Fiesta de la Cordialidad nos permite reencontrarnos, celebrar nuestra historia y proyectar juntos el futuro de nuestro pueblo”.

De esta manera, la Fiesta Provincial de la Cordialidad reafirma su lugar como una de las celebraciones más emblemáticas de la región, consolidándose como un evento que reúne cultura, tradición y comunidad.