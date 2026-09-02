Procedimiento por presunto abigeato en el Paraje Paja Alta

En el marco de una investigación por la faltante de diez (10) ovinos, personal de la Brigada Rural San Antonio Oeste, conforme directivas de la Fiscalía Descentralizada interviniente, se constituyó en un establecimiento rural ubicado en el Paraje Paja Alta.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, logrando el recupero y restitución de siete (7) ovinos que habían sido denunciados como faltantes.

Por disposición del Fiscal Gustavo Arbués, se procedió a la imputación de un hombre por el delito de abigeato, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.

Los animales recuperados fueron restituidos a su propietario, previa acreditación de la correspondiente propiedad. Brigada Rural San Antonio Oeste Prevención, investigación y respuesta ante el delito rural.