Maquinchao será sede del Torneo de Handball Unión Línea Sur – Categoría Cadetes

Este sábado 18, a partir de las 08:00 horas, el Gimnasio Municipal de Maquinchao será escenario de una nueva jornada deportiva con la realización del Torneo de Handball Unión Línea Sur, en la categoría cadetes.

El evento reunirá a jóvenes talentos de distintas localidades de la región, promoviendo el encuentro, la competencia sana y el desarrollo deportivo.

Participarán equipos de Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada e Ingeniero Jacobacci, en una propuesta que busca fortalecer los lazos entre las comunidades.

La jornada se presenta como una oportunidad para disfrutar del deporte, fomentar el compañerismo y seguir impulsando la integración regional a través de la actividad física.