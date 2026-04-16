Jacobacci: Corte total en el cruce ferroviario por obras de pavimentación

El Municipio de Ingeniero Jacobacci informó que, en el marco de la obra de pavimentación de la calle Fray Luis Beltrán en el sector del cruce ferroviario, a partir del 16 de abril se implementará un corte total en ese tramo.

Con el objetivo de garantizar la circulación, se habilitó un desvío autorizado mediante un cruce alternativo, acondicionado con trabajos de motoniveladora. Este recorrido conecta la zona céntrica con el barrio Matadero y desemboca en calle Pedro León (ex Ruta 23), a la altura de la Escuela N° 326.

Desde el Municipio se solicita a vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector para evitar inconvenientes.